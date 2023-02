Napoli ricoperto d'oro: quasi 200mln di ricavi se si vince Champions e Scudetto, tutte le cifre

Il Napoli è già stato ricoperto d'oro grazie alla fase a gironi di Champions League

Il Napoli è già stato ricoperto d'oro grazie alla fase a gironi di Champions League. Secondo il calcolo fatto dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, con le cinque vittorie i ricavi sono già pari a 66,7 milioni di euro dalla Uefa. I quarti di finale frutterebbero altri 10,6 milioni e il trionfo fino a 117 milioni e con la vittoria dello scudetto i ricavi arriverebbero almeno a quota 64 intesi come quelli complessivi per l'impresa in campionato.