Ufficiale Napoli-Roma, le formazioni: Lobotka torna titolare. Sorpresa Pisilli dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Roma, match delle 18 valido per la tredicesima giornata di Serie A. Conte scegli ancora il 4-3-3. In porta Meret, davanti a lui la difesa a quattro è composta Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno-Olivera. In mediana torna dal 1' Lobotka in cabina di regia, le mezzali Anguissa e McTominay. In attacco l'ex giallorosso Lukaku, ai lati del belga Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia. All. Conte.

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Mancini, Angelino; El Sharawy, Koné, Cristante, Pisilli; Pellegrini; Dovbyk All. Ranieri.