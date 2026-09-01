Sky, Bucciantini: "Il Como ha speso, ma i soldi li vedi subito: ci sono idee da anni"

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Marco Bucciantini, giornalista, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della situazione del Como di Cesc Fabregas dopo la vittoria in casa del Napoli di Max Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Como ha speso ma i soldi li vedi subito perché ci sono idee da anni. Ha fatto una grande parte e prende anche Kean, io lo vedo in lotta per lo Scudetto. Come la Roma, nel Como io vedo l’andatura e la forma del pensiero dell’allenatore e del loro lavoro da diversi anni”

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