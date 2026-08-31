McTominay preoccupa il Napoli: non è da escludere operazione nella sosta di settembre

vedi letture

"La condizione di McTominay? "Ha avuto dei problemi di vesciche, si allena ad andamento ridotto, esce, poi rientra, speriamo di averlo nelle migliori condizioni possibili al più presto". Ieri Massimiliano Allegri parlava così dello scozzese, la cui situazione resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane, soprattutto alla luce del peso dello scozzese negli equilibri del centrocampo del Napoli. Come riferisce Il Mattino, la sosta di settembre potrebbe rappresentare l’occasione giusta per approfondire il problema e stabilire il percorso da seguire.

McTominay, settimane decisive: la sosta di settembre può essere determinante

Non è da escludere che, durante la lunga pausa, McTominay possa rinunciare alla convocazione con la Nazionale scozzese per sottoporsi ad alcuni controlli clinici. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di un possibile intervento. Saranno dunque decisive le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione e capire come procedere.