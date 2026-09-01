Arsenal, che solidità per la rivale del Napoli: 1-0 concedendo zero tiri all’Aston Villa

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Grande prova di solidità dell’Arsenal, una delle avversarie del Napoli nella fase campionato di Champions League. I Gunners hanno espugnato il campo dell’Aston Villa con il risultato di 1-0, controllando la partita attraverso il 61% di possesso e concedendo ai padroni di casa sette conclusioni, ma nessuna di queste nello specchio e nessuna grande occasione. La squadra londinese ha invece prodotto 1.05xG, centrando due volte la porta e costruendo due nitide opportunità da rete. Un’altra dimostrazione di compattezza da parte degli uomini di Mikel Arteta, che saranno ospiti allo Stadio Maradona il prossimo 9 settembre, per la prima giornata della league phase.

Champions League, il calendario del Napoli

1a giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal

2a giornata - 13 ottobre - 21.00 Villarreal-Napoli

3a giornata - 20 ottobre - 21.00 Napoli-Bodo

4a giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli

5a giornata - 24 novembre - 21.00 - Man City-Napoli

6a giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge

7a giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli

8a giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking