Podcast Napoli-Como, Montervino: "Vi dico perché mi aspetto il primo tempo col Genoa"

vedi letture

Non solo il calciomercato che non si sblocca. L'ex capitano azzurro ora direttore sportivo, Francesco Montervino, ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania, ha parlato anche della gara di oggi contro il Como dal punto di vista tattico.

Che tipo di sorteggio Champions ha avuto il Napoli? L'anno scorso non fu sufficiente.

"Sei stato carino, il percorso dell'anno scorso in realtà è stato scadente. Era superiore almeno a 5-6 squadre del suo percorso ed alla fine non è riuscito a portare a casa la qualificazione. Lì però sono gare diverse, vale tutto, anche la squadra meno indicata può batterti. Ci sono delle regole europee tecnico-tattiche che sono ben diverse da quelle italiane, quindi il girone è abbastanza complesso, abbastanza complicato, poi è alla portata per la qualificazione ti dico sì, perché il Napoli ha la capacità così come di avere avversari che possano giocarsela con tutti, anche il Napoli se la può giocare con tutti, City e Arsenal compresi, è chiaro che il livello è chiaramente diverso rispetto a queste due squadre, è più alla portata con le altre, però è un girone abbastanza complesso".

Arriva il Como, che partita dobbiamo attenderci? E Allegri cambierà qualcosa?

"Il Como è una squadra che domina la partita, è una squadra che ha il pallino in mano, gli piace fare la partita, come ho detto prima, dominarla, quindi è chiaro che se si vuole in qualche modo dominare la partita devi avere tu il possesso della palla e devi andargli a ribattere colpo su colpo con un possesso palla da fargli in faccia. Non sono le qualità che in questo momento credo abbia il Napoli con Allegri, quindi la possibilità di avere una squadra che possa fare una partita come i primi 45 minuti di Genoa, secondo me è molto plausibile, anche se ti devo dire che poi la qualità del Napoli è talmente alta che se vuole può essere più attento guardando in fase difensiva, ma può ripartire e può fare male molto più di come ha fatto il primo tempo a Genoa. Partita interessante, partita che vede due schieramenti di squadre importanti, che tutti e due fanno la Champions, è già il primo test importante del Napoli, quindi sono veramente curioso, sarò allo stadio, sono curioso di vedere dal vivo come si muoveranno tutti".

Sul rinnovo di Anguissa, come si affronta una stagione in scadenza?

"Ma questo è un problema che abbiamo soltanto in Italia, in tutti gli altri paesi il calciatore in scarenza gioca, fa il professionista, gioca fino alla fine, la squadra e la società con l'allenatore lo usano fino a che lo possono usare, usano nel senso in termini di impiego. Quindi è un falso problema, se Anguissa durante l'anno avrà poi un'offerta che sarà un'offerta valutabile, lo farà e probabilmente rinnoverà, altrimenti le strade si divideranno, ma ripeto, è un problema che ormai abbiamo soltanto in Italia".