Hojlund: "Poche occasioni, dobbiamo migliorare davanti! Con Allegri sono più libero"
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Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn : "La stagione è ancora lunga e possiamo giocarcela ancora per i primi posti".
Quanto stai lavorando sull'aspetto difensivo? "Sicuramente è un aspetto da migliorare, ma dobbiamo migliorare anche davanti perchè credo che non abbiamo avuto grandi occasioni".
Il gol te lo sei creato da solo, complimenti. "L'anno scorso Conte era molto fissato quando ero spalle alla porta, quest'anno sono molto più libero e spero di farne degli altri così".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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