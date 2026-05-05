Lobotka o Anguissa, chi saluta? Il Cds annuncia chi sta per rinnovare

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Lobotka o Anguissa, ne resterà solo uno. E al momento, secondo il Cds, sarà Lobotka a rinnovare. Dunque il Napoli è pronto a blindare il suo play, il suor regista. "Tre rinnovi, due riscatti. Anzi: il rinnovo di Rrahmani, il leader di una difesa che con lui cambia sistematicamente volto e rendimento, è già stato firmato da un po’ di settimane e va soltanto ufficializzato.

Fino al 2029, con due scudetti e la Supercoppa in bacheca e tanti reciproci complimenti: Amir sta per chiudere la sesta stagione al Napoli ed è un totem del gruppo. Un po’ come Lobotka, scadenza 2027, opzione al 2028 e prospettiva di affiancare il collega fino al 2029: lui non ha voglia di andare, il Napoli vuole trattenerlo e tutti possono vivere ancora felici e contenti. Questione di dettagli da incastrare, ma c’è la volontà comune a fare la differenza".