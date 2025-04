Rileggi live Napoli-Torino 2-0 (McTominay 7', 42'): gli azzurri vincono e sono in vetta!

vedi letture

95' - È FINITA! IL NAPOLI VINCE 2-0 ED È PRIMO IN CLASSIFICA!

90' - 5' di recupero!

94' - Tentativo altissimo di Lazaro!

88' - Maradona infuocato! Che clima sugli spalti!

86' - Triplo cambio nel Napoli: dentro Gilmour, Simeone e Raspadori, fuori Lukaku, Olivera, Lobotka e Lukaku

85' - Dentro Walukiewicz e fuori Masina

77' - Palla persa da Lukaku e corner in favore del Torino

72' - Che partita di Scott McTominay! Torna in difesa, sdradica il pallone dalle gambe di Che Adams e ottiene anche una punizione!

68' - Fuori Coco e dentro Karamoh

64' - Buongiorno chiede il cambio! Dentro Rafa Marin al suo posto

63' - Allungo forse fatale per Buongiorno che subito si accascia a terra e chiede la sostituzione

62' - TRAVERSA DI BILLING! Che azione del Napoli! Classica sponda di Lukaku, Politano allarga per Spinazzola che supera secco Pedersen e pennella un morbido cross dove Billing impatta fortissimo ma colpisce la traversa piena!

59' - Nel Torino invece dentro Lazaro per Biraghi e dentro Vlašič per Linetty.

58' - Cambio effettuato, fuori Zambo dentro Billing

57' - Non ce la fa Anguissa, la botta di Ilic costringe il camerunense ad uscire dal campo. Entrerà Billing

57' - Azione molto prolungata del Napoli, da destra a sinistra

55' - Gioco fermo, necessarie le cure mediche per Zambo Anguissa

53' - Giallo per Ilic che travolge Anguissa con il gomito largo.

51' - La spinta del Torino è ora più convincente, tentativo velleitario di Linetty ribattuto da Buongiorno

50' - Ci prova Biraghi da corner, respinge Rrahmani

49' - Corner in favore del Napoli

48' - Come nel primo tempo, il Napoli attende il giropalla degli ospiti e poi con il pressing recuperano agevolmente il pallone

47' - Nulla dagli sviluppi del corner granata, giropalla degli uomini di Vanoli

46' - Corner in favore del Torino

46' - Nel Toro primo cambio, dentro Ilic fuori Tameze

21.55 - Riparte la gara, al via il secondo tempo

21.37 - Finisce qui il primo tempo.

45' - Scontro tra ginocchia di Maripan e Rrahmani, rimane a terra dolorante il difensore azzurro.

45' - Viene segnalato un minuto di recupero.

44' - Politano dribbla Maripan che commette fallo e viene ammonito.

42' - GOL GOL GOL GOL GOL! RADDOPPIA IL NAPOLI! È SEMPRE LUI. IL GIGANTE SCOZZESE. Cross a mezz'altezza di Politano, McTominay ruba il tempo a tutti e col destro fa un gol fotocopia dell'1-0.

39' - Si rinnova il duello Lukaku-Maripan, stavolta è il belga a subire il fallo. Calcio di punizione per il Napoli.

38' - Entrata molto dura di Linetty ai danni di Buongiorno: l'arbitro non estrae il cartellino giallo.

36' - Di Lorenzo vuole premiare l'inserimento di Rrahmani che si è lanciato nell'area avversaria, ma il passaggio viene intercettato.

35' - Cross di Pedersen rigettato da Rrahmani, ora il Torino cerca con insistenza la soluzione nella metà campo azzurra.

33' - Recupero alto del Napoli, Spinazzola cerca Lukaku con una palla morbida che viene intercettata.

31' - Calcio d'angolo Torino respinto bene dalla difesa del Napoli.

30' - Lampo di Pedersen che va sul fondo crossa: Spinazzola mura in corner.

29' - Gara che ha perso il ritmo e intensità alti dei primi 15 minuti, il Napoli ha praticamente smesso di attaccare.

26' - Spinazzola punta Pedersen poi tenta un cross morbido sul secondo palo, facilmente intuibile per il portiere del Torino.

24' - Filtrante di Spinazzola all'indirizzo di Lukaku: il belga taglia fuori Coco col corpo ma non riesce ad agganciare nel modo giusto.

22' - Il Napoli ha abbassato molto il ritmo, non sembra cercare con insistenza il raddoppio.

20' - Il Torino spaventa ancora il Napoli: il tiro di Elmas viene sporcato e diventa un assist per Biraghi. Cross del laterale granata che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare compagni.

18' - Di Lorenzo prende un colpo da Milinkovic-Savic dopo una respinta coi pugni, subito si rialza il capitano azzurro.

17' - Solita combinazione Politano-Di Lorenzo, il capitano poi va al cross per McTominay che stavolta viene anticipato.

15' - Anguissa si prende un rischio in costruzione dal basso ma Buongiorno evita guai, conquistando calcio di punizione.

13' - Il Napoli ora prova a consolidare il possesso e prendere in mano i ritmi della partita.

11' - BRIVIDO NAPOLI! Da sviluppi di corner, torre di Linetty che mette Adams a due passi dalla porta ma l'attaccante granata sbaglia completamente i tempi della conclusione.

9' - Prova a reagire il Torino ma il Napoli sembra voler mantenere l'atteggiamento aggressivo, portando un pressing alto.

7' - NAPOLI SUBITO IN VANTAGGIO! SEGNA SEMPRE MCTOMINAY! Imbucata di Di Lorenzo per Anguissa defilato in area, il camerunese di prima serve il passaggio basso dove McTominay arriva prima di tutti e col piatto infila Milinkovic-Savic.

6' - Sfonda centralmente McTominay che viene atterrato da Casadei: punizione Napoli all'altezza della trequarti granata.

5' - Politano cerca McTominay in area ma lo scozzese sbaglia il controllo. Sulla ripartenza Lobotka commette fallo, possesso Torino.

4' - Olivera si rialza e si riprende a giocare. Sulla battuta di Milinkovic-Savic, Lukaku ne intuisce le intenzioni e fa sbattere la palla su Maripan conquistando rimessa laterale.

3' - Flipper dal calcio d'angolo che porta alla rimessa dal fondo per il Torino. Nella mischia però Olivera rimane a terra dolorante.

2' - SI ACCENDE LUKAKU! Ottima combinazione con Spinazzola, Big Rom va al tiro al volo potente col destro che viene deviato da Coco. Sarà corner.

1' - Torino subito aggressivo: Adams prova a girarsi e calciare ma Buongiorno fa muro. Sulla respinta Linetty prova la conclusione dal limite che termina alta.

20.49 - PARTITI! Comincia il match allo Stadio Maradona.

20.47 - In campo e sugli spalti si osserva un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco.

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.37 - C'è un cambio di formazione dell'ultimo minuto nel Torino: al posto di Ricci gioca Tameze, presumibilmente un problema fisico per l'italiano.

20.30 - Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato a DAZN "Quello mentale è un aspetto importante, in queste ultime partite dovremo sbagliare il meno possibile: essere lucidi e con la mente fredda già da stasera per vincere la partita con il giusto atteggiamento. Inter-Roma? C'è chi ha riposato e chi l'ha guardata, indipendentemente dal risultato vogliamo vincere questa partita, è una grande opportunità che vogliamo cogliere. Affrontiamo una squadra forte fisicamente, dobbiamo stare attenti".

20.23 - Il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato a DAZN: "Sempre bello ricevere un premio da condividere col Napoli. Devo ringraziare il presidente e tutto lo staff, lo prendo io ma è del Napoli, sono contento ma l'obiettivo principale della stagione è la Champions League che il pubblico si merita e speriamo di centrare matematicamente stasera. E poi vogliamo sognare fino in fondo. Conte? Ci mettiamo al suo fianco per arrivare in fondo. Adesso viene il bello: comunque vada saremo primi, non dobbiamo farci prendere dall'ansia restando concentrati anche se il risultato non fosse positivo perché non cambierebbe nulla".

20.10 Il Napoli entra in campo per il riscaldamento accolto dal coro "Devi vincere" di tutto lo stadio.

19.50 - Ufficiali le scelte di Antonio Conte!

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Biraghi; Pedersen, Linetty, Ricci; Masina; Casadei, Elmas; Adams. All. Vanoli.

19.30 - Clima infuocato all'esterno del Maradona, il pullman degli azzurri è stato accolto da migliaia di tifosi, cori e fumogeni azzurri! Guarda il video qui!

19.10 - Iniziano a riempirsi gli spalti del Maradona, ancora una volta sold-out!

18.25 - La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle condizioni di Giacomo Raspadori e sulla formazione che verrà schierata da Antonio Conte.

Raspadori dopo la febbre che lo ha colpito sarà in panchina, Conte dovrà cambiare quanto provato in settimana. Si torna al 433 con Alessandro Buongiorno che recupera e sarà schierato dal primo minuto. Di seguito la probabile formazione del Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.

17.10 - Diventa FONDAMENTALE la gara di questa sera tra Napoli e Torino: con una vittoria gli azzurri volerebbero a +3 in classifica. Lunga.

16.55 - La Roma batte l'Inter per 0-1: decisiva la rete di Soulé che può consentire al Napoli l'allungo in classifica!

15.00 - Inizia la sfida tra Inter e Roma

11.30 - Ospiti del Napoli due ospiti d'onore: Ruud Krol ed 'El Cholo' Simeone! Assente invece il patron De Laurentiis in vacanza alle Maldive

10.40 - Crescono, ed è una sorpresa, le quotazioni per Alessandro Buongiorno: il centrale dovrebbe almeno essere convocato per la gara!

10.00 - Sarà un Maradona delle grandi occasioni anche stasera: previsto l'ennesimo sold-out della stagione ma soprattutto una coreografia senza precedenti!

09.05 - Buongiorno e buona domenica lettori di TuttoNapoli: oggi si apre la 34esima giornata del campionato di Serie A ed Inter e Napoli sono nuovamente chiamate alla lotta scudetto. Si parte alle ore 15:00 con la sfida tra i nerazzurri e la Roma, mentre il Napoli andrà di scena alle ore 20:45 contro il Torino di Vanoli.

Il Napoli nell'ultimo turno è tornato in testa alla classifica, agganciando l'Inter a quota 71 punti. Ora il destino è di nuovo nelle mani degli uomini di Antonio Conte: vincendo tutte le cinque gare rimanenti, si andrebbe quantomeno allo spareggio con i nerazzurri. Bisogna dunque continuare la striscia di vittorie e alla prossima c'è il Torino di Paolo Vanoli, che arriverà al Maradona per la sfida di domenica ore 20:45. I granata hanno poco da chiedere alla classifica, sono al decimo posto ormai già salvi e senza ambizioni europee. Tuttavia il Toro non ha intenzione di regalare punti a nessuno, non a caso è una delle formazioni più positive del 2025, solo due le sconfitte incassate (entrambe in trasferta).

Statistiche - I precedenti sorridono al Napoli che ha vinto sei delle ultime otto partite contro il Torino. Tuttavia sono proprio le ultime due quelle in cui gli azzurri non hanno trovato i tre punti: il 3-0 in trasferta e l'1-1 al Maradona dello scorso anno. Gli uomini di Conte potrebbero trovare di nuovo tre successi di fila dopo il periodo tra dicembre e gennaio scorso (sette vittorie consecutive in quel caso). I granata di Vanoli hanno perso solo due delle ultime 10 trasferte in Serie A (6 pareggi e 2 vittorie). Scott McTominay con un gol arriverebbe a quota 10 in questo campionato: nessun centrocampista del Napoli ci è mai riuscito alla stagione d'esordio nell'era De Laurentiis. L'ex di turno Eljif Elmas, che ha giocato quattro stagioni e mezzo con la maglia azzurra, ha segnato quattro reti da gennaio ed è il terzo centrocampista con più gol nel periodo in Serie A (dopo McTominay e Reijnders).

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte riflette sul passaggio al 4-4-2 dopo le grosse difficoltà incontrate a Monza. Tra i pali pronto Meret, a guidare la difesa ancora Rrahmani con la sorpresa Olivera centrale e Di Lorenzo e Spinazzola laterali. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sull'altra corsia; in mezzo Lobotka e Anguissa, favorito su Gilmour. In attacco torna il tandem Lukaku-Raspadori. Tra gli indisponibili, Buongiorno tenta il recupero ma ci si muoverà con cautela.

Le ultime sul Torino

Paolo Vanoli recupera due tasselli importanti, Vlasic e Lazaro, per la sfida del Maradona. Il tecnico granata pensa al 4-3-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, in difesa Walukiewicz (in pole su Pedersen) e Biraghi ai lati con al centro la coppia Maripan-Coco. Mediana composta da Ricci, Linetty e Casadei; sulla trequarti Vlasic punta al recupero per un posto accanto a Elmas, che agirà alle spalle di Che Adams. Lazaro dovrebbe andare in panchina, ma se starà al meglio può scalzare Linetty con passaggio al 4-2-3-1.

Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 27 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Spinazzola-Marin 60-40%, Anguissa-Gilmour 60-40%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Juan Jesus, David Neres

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Elmas, Vlasic; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Ballottaggi: Walukiewicz-Pedersen 55-45%, Linetty-Lazaro 55-45% Vlasic-Sanabria 60-40%

Diffidati: Lazaro

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Ilkhan, Nije, Salama, Gineitis (squalificato)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net