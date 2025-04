Ufficiale Napoli-Torino, le formazioni: torna Buongiorno. Panchina per Raspadori, Spinazzola alto

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Torino, posticipo della 34esima giornata di Serie A. Antonio Conte recupera in extremis il febbricitante Giacomo Raspadori, che però non al meglio si accomoda in panchina. Recuperato anche Alessandro Buongiorno che torna titolare nella difesa a quattro schierata davanti a Meret. Completano il pacchetto difensivo Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e Rrahmani. In mediana confermato il trio composto da Anguissa e McTominay con Lobotka in cabina di regia. Il tridente è lo stesso dell'ultima gara vinta a Monza: Lukaku al centro con Politano e Spinazzola ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Biraghi; Pedersen, Linetty, Ricci; Masina; Casadei, Elmas; Adams. All. Vanoli.