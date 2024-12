Live Napoli-Venezia 0-0: rigore sbagliato da Lukaku!

45' - NESSUN MINUTO DI RECUPERO, termina 0-0 il primo tempo

39' - OCCASIONE PER ANGUISSA CHE SPARA ALTO! Kvara recupera un rimpallo e serve benissimo in mezzo Anguissa che con il piattone spara altissimo!

38' - Cresce l'intensità adesso in campo, Napoli tutto nella metà campo del Venezia

37' - RIGORE SBAGLIATO DA LUKAKU CHE INCROCIA MA VIENE IPNOTIZZATO DA STANKOVIC!

36' - RIGORE PER IL NAPOLI! GRANDIOSA GIOCATA DI ANGUISSA E OLIVERA CHE CALCIA CON IL DESTRO E VIENE FERMATO DAL BRACCIO DI IDZES!

35' - Ottavo calcio d'angolo, terzo di fila, il Napoli spinge

31' - Ammonito Altare che blocca ed interrompe il contropiede di Kvara

30' - Azione lunghissima del Napoli e corner guadagnato

23' - Sinistro altissimo di David Neres dopo che si era facilmente liberato

19' - PARATONA DI MERET SU YEBOAH! Zampano serve al centro la punta del Venezia che spara un fortissimo destro ma il portiere del Napoli ipnotizza con il piede destro!

17' - Fallo di Rrahmani, punizione pericolosa per il Venezia

14' - Azione prolungata del Napoli, cross con il destro di Neres respinto dalla difesa del Venezia e raccolto da Kvara che con il sinistro impegna Stankovic e guadagna un calcio d'angolo

13' - Cross profondo e poco preciso di David Neres, palla in rimessa dal fondo

12' - Tante combinazioni e tocchi veloci per il Napoli

8' - Calcio d'angolo battuto bene con la palla dritta sul secondo palo, McTominay di pochissimo non impatta da posizione favorevole

7' - Lukaku lavora bene il pallone e scarica su McTominay, lo scozzese calcia subito e guadagna un calcio d'angolo

6' - Fallo su Lukaku sui 35m, il Napoli prende campo

4' - OCCASIONE NAPOLI! Neres lavora benissimo il pallone e serve Rrahmani che in area di rigore calcia e viene ipnotizzato da Stankovic!

3' - Calcio d'angolo in favore degli azzurri

1' - Inizio molto intenso della gara!

​​16.02 - INIZIA LA GARA!

15.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo

15.55 - Tutto pronto al Maradona, squadre nel tunnel per l'ingresso in campo.

15.40 - Inversione degli arbitri per un problema a Marchetti: arbitrerà Cosso

15.25 - Iniziata la fase di riscaldamento della partita per le due squadre!

15.09 - Ufficiali le formazioni della gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Yeboah



13.30 - ​​​​​Il Diego Armando Maradona è sold-out: raggiunta la quota massima di tagliandi per l'imminente match delle ore 15!

12.00 - È ufficiale la lista dei convocati del Venezia:

Portieri: Matteo Grandi, Jesse Joronen, Filip Stankovic.

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Franco Carboni, Ridgeciano Haps, Jay Idzes, Joel Schingtienne, Marin Sverko, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Alberto Chiesurin, Gianluca Busio, Bjarki Bjarkason, Domen Crnigoj, Mikael Ellertsson, Hans Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Saad El Haddad, Christian Gytkjaer, Gaetano Oristanio, Joel Pohjanpalo, John Yeboah.

10.05 - Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 18ª giornata di Serie A, al Maradona contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Non bisogna farsi ingannare dalla classifica: i lagunari, al penultimo posto, esprimono in realtà un bel gioco e avrebbero dovuto raccogliere più punti di quanti ne hanno fatti. Gli ultimi tre risultati sono stati infatti positvi: ritorno alla vittoria contro il Cagliari e pareggi con Juve e Como. Gli azzurri sono dunque chiamati a una risposta: contro il Genoa è arrivata la seconda vittoria di fila in campionato, ma il secondo tempo non è stato all'altezza. Opportunità importante per il Napoli anche dal punto di vista della classifica: l'Atalanta ieri ha pareggiato e si può fare l'aggancio in vetta

Le ultime sul Napoli

Per questa sfida il solo Buongiorno non è a disposizione. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie, al centro a fare coppia con Rrahmani confermato Juan Jesus. Nessuna sorpresa a centrocampo, con Lobotka in regia ed ai suoi lati McTominay e Anguissa. In attacco, Politano è tornato ad allenarsi, come annunciato da Conte in conferenza, e ci sarà dal 1'. Il ballottaggio è dall'altro lato tra e David Neres e Kvaratskhelia, con il brasiliano in vantaggio; completa il tridente Lukaku.

Le ultime sul Venezia

Infermeria lunga per i lagunari: sono out Duncan, Sagrado e Raimondo oltre il lungodegente Svoboda. Di Francesco confermerà in blocco il 3-5-2 con gli uomini che hanno vinto la scorsa settimana. Tra i pali c'è Stankovic, linea a tre con Idzes, Altare e Sverko. Quinti di centrocampo Zampano ed Ellertsson, in mezzo Nicolussi Caviglia con Busio e Andersen. Davanti pronto il tandem Oristanio-Pohjanpalo.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 28 dicembre ore 15:00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Neres-Kvaratskhelia 55-45%

Indisponibili: Buongiorno

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Altare, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Ballottaggi: Ellertsson-Candela 60-40%

Indisponibili: Svoboda, Sagrado, Duncan, Raimondo

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Amiche e amici di TuttoNapoli buone feste e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Venezia, l'ultimo atto del 2024 valido per la 18ª giornata di Serie A.