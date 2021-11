Napoli-Verona 1-1, le pagelle: male Politano, Insigne e Zielu nella morsa gialloblù, bene Juan Jesus

Ospina 6 - Può nulla sul gol, poi diverse parate non impossibili e tante uscite in sicurezza perché il Verona si ferma sempre ad un passo dal tiro nelle azioni più pericolose.

Di Lorenzo 7 - Trova il gol nel momento più difficile per il Napoli, sotto ed in balia delle incursioni e del recupero palla furioso del Verona. In fase difensiva nonostante la catena mancina del Verona, tiene botta ed esce da tante situazioni pericolose.

Rrahmani 6 - Simeone lo anticipa sul gol, poi diverse uscite a vuoto, quando il Verona combina con 3 giocatori sul centro-destra del Napoli, ma anche un salvataggio importante su Barak. Non ha la velocità di Koulibaly, e neanche di Juan Jesus in uscita, ma prova sempre ad andare in anticipo.

Juan Jesus 6,5 - Conferma l'ottima prova di Varsavia anche da centrale. Spesso in anticipo, limita bene Simeone difendendo 'in avanti' e dando quando possibile continuità all'azione.

Mario Rui 5,5 - Si fa saltare da Barak, senza spendere il fallo da giallo (perché diffidato?) e lasciando all'avversario un assist comodo per il gol di Simeone. Per il resto in realtà non soffre neanche troppo e nel finale i cross più precisi nell'assedio finale partono dai suoi piedi.

Fabian 6 - Senza Koulibaly gioca più palloni del solito in uscita, chiude con 78 passaggi ma l'81% di precisione è linea con la partita dei compagni che soffrono la pressione del Verona. Ha il merito di dare il pallone che Di Lorenzo trasforma nell'1-1.

Anguissa 6 - Da una sua percussione, insistendo troppo palla la piede, riparte il Verona che sbloccherà il risultato. Si conferma comunque su buoni livelli, eludendo in qualche caso la pressione e facendo sentire i muscoli nei duelli, a differenza dei compagni (dall'86' Mertens 6 - Non dà granché vivacità nel finale, soffocato tra le linee intasate del Verona, ma poi sfiora il gol-vittoria colpendo il palo su punizione)

Politano 5 - Decisamente deludente. Troppi tocchi, spesso entrando nel campo, premiando ed in alcuni casi attivando la pressione del Verona che lo raddoppia o addirittura triplica. Poche giocate realmente utili alla squadra (dal 62' Lozano 5,5 - Servito tra i piedi e non in velocità, fa quello che può. Nel finale si sposta a sinistra e rientra sul destro buttandosi però così nel traffico)

Zielinski 5 - Mai realmente in partita. Tameze lo sovrasta fisicamente, le sterzate permettono al Verona di prendergli il tempo e pressarlo. Chiude con appena 22 tocchi ed una montagna di errori, come testimonia il modesto 81% di precisione (dal 62' Elmas 6 - Gestisce tanti palloni, ma senza riuscire ad incidere anche se subisce il fallo che porta al rosso di Bessa che dà una spinta nel finale)

Insigne 5,5 - Come gli altri trequartisti, soffre l'avversario francobollato alle spalle e solo nella ripresa costringe Dawidowicz al giallo. Forza tante giocate, raramente trova l'imbucata e mette in porta solo un tiro dei tanti provati (dall'86' Ounas sv - Entra troppo tardi, anche se potevano servire le sue caratteristiche di dribbling negli uno contro uno del Verona. Tocca appena 3 palloni)

Osimhen 6 - Non una grande gara, servito poco e male, ma colpisce il palo che poteva significare vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa viene servito più sul corpo, combina poco, per gestire un pallone deve lavorare molto in mezzo a due-tre avversari e finsice per innervosirsi. (dal 91' Petagna sv)