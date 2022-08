Navas gratis al Napoli? CdM: "Decreto crescita in soccorso di ADL"

Keylor Navas potrebbe svincolarsi dal Psg e arrivare a parametro zero al Napoli.

Keylor Navas potrebbe svincolarsi dal Psg e arrivare a parametro zero al Napoli. Questo è quanto scrive sul portiere costaricano l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli insiste per Keylor Navas, i contatti con il Paris Saint Germain sono quotidiani sia per il trasferimento di Fabian Ruiz che per il portiere costaricense.

Il Psg lo libererebbe garantendogli una cospicua buonuscita che consentirebbe al Napoli, con un biennale più opzione per un’altra stagione, di garantirgli un ingaggio considerevole approfittando del Decreto Crescita".