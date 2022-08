Ndombele e Raspadori sanno fare tutto: così nasce il Napoli camaleontico di Spalletti

Con il pieno inserimento di Ndombele e Raspadori, Spalletti potrà entrare realizzare il suo progetto di un Napoli camaleontico

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il pieno inserimento di Ndombele e Raspadori, Spalletti potrà entrare realizzare il suo progetto di un Napoli camaleontico, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il punto di partenza è il 4-3-3 ma Spalletti pensa ad una squadra che possa cambiare spesso, in vari momenti delle partite, come del resto è accaduto anche a Verona: "Ndombele può stare nei due davanti alla difesa, giocare da interno sia a destra che a sinistra nel centrocampo a tre e all’occorrenza talvolta è andato a giocare anche a ridosso della punta. È un profilo versatile, con le caratteristiche idonee al Napoli che ha in mente l’allenatore. Ha i tempi d’inserimento, sa accompagnare l’azione, uscire in dribbling dalla pressione e ha l’educazione tecnica per dare sfogo al palleggio gestendo il pallone.

Raspadori è la chiave della duttilità, può agire a ridosso di Osimhen nel 4-2-3-1 come faceva Mertens per alzare il livello di qualità tecnica e rapidità di pensiero negli spazi stretti, partire da sinistra offrendo caratteristiche diverse da Kvaratskhelia, cercando di più la triangolazione con i compagni e la conclusione verso la porta. La prossima settimana inizieranno i ritmi del calcio ogni tre giorni, con Fiorentina, Lecce e Lazio in sei giorni, sarà il momento in cui scopriremo le rotazioni del Napoli camaleontico".