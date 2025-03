Neres, Anguissa e Mazzocchi: qualcuno ci sarà già a Venezia

vedi letture

Il Napoli brilla con Raspadori e Gilmour e aspettando gli infortunati che sono ormai vicini al rientro. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola in vista delle prossime partite.

"Le cose stanno così: gli infortunati Anguissa, Mazzocchi e Neres sono sulla via del recupero, nei prossimi giorni Conte capirà chi potrà recuperare già domenica a Venezia e chi invece dovrà aspettare fino al Milan dopo la sosta. Primo risultato: nuova varietà di soluzioni dal primo minuto e a partita in corso. Secondo: il ritorno di Neres offrirà la possibilità di rispolverare il tridente. Volendo, certo: è stato chiarissimo, il signor Antonio, fino alla fine della stagione non guarderà in faccia a nessuno e giocherà chi lo merita", si legge.