Neres è ufficialmente l'alternativa (anche) a Kvaratskhelia: per Empoli c'è un favorito

Billy Gilmour è pronto a prendere il posto di Lobotka e guidare il Napoli ad Empoli per confermarsi in testa alla classifica. Lo scozzese è di fatto un titolare aggiunto di questo Napoli, voluto fortemente da Conte anche quando le speranze sembravano ridotte al lumicino per l'infortunio di O'Riley acquistato dal Brighton proprio per sostituire Gilmour che però alla fine aveva dato la sua parola a Conte ed ha fatto di tutto per raggiungerlo.

L'altro titolare aggiunto, scrive il quotidiano Repubblica, è David Neres, diventato ufficialmente l'alternativa a Kvaratskhelia come ammesso ieri da Conte. Per il quotidiano il duello sarà uno dei temi della stagione: ad Empoli è ancora favorito il georgiano, ma il brasiliano si ritaglierà uno spazio, non solo a partita iniziata. Oggi ultimo allenamento: Olivera sarà di nuovo a disposizione, ma Spinazzola è l'ipotesi numero uno per far rifiatare l'uruguayano tornato affaticato dagli impegni con la nazionale.