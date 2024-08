Ultim'ora Neres-Napoli, Romano annuncia: "Agente in Italia per trattare, brasiliano entusiasta del Napoli"

vedi letture

Secondo quanto scrive su X Fabrizio Romano, esperto di mercato, l'agente dell'esterno del Benifca è in Italia proprio per trovare l'accordo col club azzurro

Ore caldissime per il possibile arrivo di David Neres al Napoli. Secondo quanto scrive su X Fabrizio Romano, esperto di mercato, l'agente dell'esterno del Benifca è in Italia proprio per trovare l'accordo col club azzurro: "L'agente di David Neres è in Italia per trattare con il Napoli e cercare di avanzare sia sul versante club che su quello del giocatore. Trattativa in corso, con Neres entusiasta del trasferimento, in attesa dell'offerta ufficiale al Benfica" da parte del club azzurro.