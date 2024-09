Neres, prima chance da titolare: ha capito una cosa del calcio di Conte

vedi letture

Conte ha sponsorizzato l'arrivo dei nuovi, come di David Neres. Domani in Coppa Italia sarà il suo momento per la prima da titolare. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa capire che il brasiliano dovrà crescere in fase difensiva.

"Il calcio è in primis equilibrio e nella nuova squadra che sta sbocciando ognuno deve fare la sua parte. Neres lo ha capito e con il Palermo proverà ad accontentare Conte, aggiungendo al suo naturale talento in attacco pure qualche rincorsa all’indietro".