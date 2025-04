Nessuno indovinerà mai la partita che Conte ha visto durante Inter-Roma

vedi letture

"Non ho seguito Inter-Roma, anche perché già soffriamo per noi, perché dobbiamo soffrire guardando le altre. Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Ho spento il telefono, ho spento tutto, e alla fine ho sentito il risultato...".

Così Antonio Conte nel post-gara alla domanda sulla reazione per il ko dei nerazzurri nel pomeriggio. Mentre Politano ha ammesso che la squadra ha visto la partita ognuno per sé, il tecnico degli azzurri ha desistito e ha fatto altro, addirittura ha visto la sfida del Franchi. A Dazn c'era Ferrara, suo grande amico: "Confermo, Antonio è così. Io no, io gufo". Risate in studio, risate per Conte.

Politano invece aveva detto: "Abbiamo visto la partita dell'Inter ognuno in camera sua, poi è naturale che a fine partita c'è stata un po' di gioia".