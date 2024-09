Ngonge poteva andare alla Roma al posto di Dybala. Ora ha una speranza

"Ci sono anch’io sembra voler dire a tutti Cyril Ngonge, anni 24, senza aver bisogno di parlare. Bastano i piedi, anzi uno, il mancino, per prendersi la scena e regalarsi una notte che sognava da tempo". Così il Corriere dello Sport oggi in edicola elogia la prova del belga, ex Verona, scelto personalmente da De Laurentiis e pagato 20 milioni a gennaio, autore di due gol contro il Palermo.

Il giocatore in estate stava per lasciare Napoli. Il quotidiano, infatti, ricorda: "Ngonge prova a mettersi in mostra in ritiro, ma rischia di giocare poco. Ci pensa anche la Roma nei giorni incerti sul futuro di Dybala. Alla fine resta al Napoli. Sognava una notte come quella di ieri. Ora spera non rimanga l’unica".