Nome nuovo dall'Inghilterra: offerta per Gilmour del Brighton, cifre e dettagli

Classe 2001, centrocampista, rilanciatosi al Brighton dopo non essere riuscito a imporsi al Chelsea, il club nel quale è cresciuto. L'ultimo obiettivo per la mediana del Napoli è il classe 2001 Billy Gilmour, nazionale scozzese, reduce da una stagione da 30 presenze e un assist in Premier League, alla corte di Roberto De Zerbi che stravedeva per lui.

Il Brighton ha rifiutato un'offerta di 8 milioni di sterline (ossia circa 9,5 milioni di euro) dal Napoli per il giocatore, secondo quanto riferito da talkSPORT. I Seagulls potrebbero essere tentati a cedere il nazionale scozzese se il Napoli fosse disposto a pagare 15 milioni di euro. Il prezzo è fissato, vedremo se il club azzurro tornerà alla carica.