Nome nuovo in attacco: piace Riquelme che all'Atletico gioca poco

Nome nuovo per l'attacco come soluzione tampone in prestito per le corsie laterali d'attacco. Come scrive il Corriere dello Sport, ha cambiato strategia il Napoli dopo il rifiuto di Adeyemi e con tutte le difficoltà legate a Garnacho, ieri decisivo in Europa League.

"Puntare su una soluzione tampone, se il profilo non è ritenuto davvero di prim’ordine. Ha grandi qualità tecniche, ma pochi gol in carnet, un altro uomo già finito nel mirino della Roma la scorsa estate: Rodrigo Riquelme, spagnolo di 24 anni dell’Atletico Madrid, un esterno che il Cholo Simeone non sta impiegando esattamente con regolarità".