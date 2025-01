Garnacho entra e la cambia: assist vincente nel 2-0 del Man United in Romania

Il Manchester United espugna lo stadio National Arena di Bucarest e chiude con una vittoria la Fase Campionato di Europa League. I Red Devils battono 2-0 i padroni di casa dell’FCSB grazie a due gol realizzati nella ripresa: a segno Dalot al 60’ e Mainoo otto minuti più tardi. Decisivo l’ingresso in campo dell’obiettivo del Napoli Alejandro Garnacho, entrato nel secondo tempo e autore dell'assist per il secondo gol. La squadra di Rubén Amorim chiude così al terzo posto a quota 18 punti in classifica. Di seguito la classifica originata dai risultati di oggi e dalle sette giornate precedenti:

1. Lazio - 19 (+12)

2. Atletic. Bilbao - 19 (+8)

3. Manchester Utd - 18 (+7)

4. Tottenham - 17 (+8)

5. Francoforte - 16 (+4)

6. Lione - 15 (+8)

7. Olympiakos - 15 (+6)

8. Rangers - 14 (+6)

9. Bodø/Glimt - 14 (+3)

10. Anderlecht - 14 (+2)

11. FCSB - 14 (+1)

12. Ajax - 13 (+8)

13. Real Sociedad - 13 (+4)

14. Galatasaray - 13 (+3)

15. Roma - 12 (+4)

16. Plzen - 12 (+1)

17. Ferencvaros - 12 (+0)

18. FC Porto - 11 (+2)

19. Alkmaar - 11 (0)

20. Midtjylland - 11 (0)

21. Royale Union SG - 11 (0)

22. PAOK - 10 (+2)

23. Twente - 10 (-1)

24. Fenerbahce - 10 (-2)

25. Braga - 10 (-3)

26. Elfsborg - 10 (-5)

27. Hoffenheim - 9 (-3)

28. Besiktas - 9 (-5)

29. M. Tel Aviv - 6 (-9)

30. Slavia Praga - 5 (-4)

31. Malmo FF - 5 (-7)

32. RFS - 5 (-7)

33. Ludogorets - 4 (-7)

34. Dyn. Kyiv - 4 (-13)

35. Nizza - 3 (-9)

36. Qarabag - 3 (-14)