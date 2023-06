Nome nuovo in difesa: pressing per Le Normand, ma ha clausola altissima

Per la difesa è venuto fuori un nome nuovo tra le pieghe del mercato: Robin Le Normand, centrale della Real Sociedad

Per la difesa è venuto fuori un nome nuovo tra le pieghe del mercato: Robin Le Normand, centrale della Real Sociedad e della Roja. Un profilo che piace, un bel po’, e che un anno fa è stato anche al centro dei pensieri della Fiorentina; poi, non se ne fece nulla. E anzi lui, proprio a luglio, un altro caldissimo luglio per la difesa del Napoli appena orfana di Koulibaly, firmò il rinnovo fino al 2026. Con tanto di clausola da circa 60 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.