Non esistono più i Fab4 di una volta
C’erano i Fab4 di Antonio Conte, quelli nati per una necessità di inizio stagione: quella di mettere tutti gli uomini migliori al servizio della squadra. Il nuovo arrivato De Bruyne da integrare con McTominay, l’eroe dello scudetto, ed i senatori Stan Lobotka e Frank Anguissa.
Poi, gli infortuni hanno stravolto il piano iniziale. Quel centrocampo a quattro, sicuramente atipico, è stato accantonato per dare spazio a nuove vesti tattiche. Col Milan ora potrebbero tornare tutti dall’inizio, ma non con quell’assetto che avevamo conosciuto a inizio stagione.
Il 3-4-2-1 pare essere un modulo più aderente alle caratteristiche dei quattro. Lobo e Anguissa a spalleggiarsi lì in mezzo, Kevin e Scott ad essere più liberi di svariare con la loro capacità di inserimento e la visione di gioco. Insomma, non ci sono più i Fab4 che avevamo conosciuto a inizio stagione. Ma potrebbero ora funzionare molto meglio.
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