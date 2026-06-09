Vergara-Como, è tutto vero: c'è sua apertura, ma dipende da Allegri

Vergara-Como, è tutto vero: c'è sua apertura, ma dipende da AllegriTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00In primo piano
di Fabio Tarantino
Antonio Vergara è nel mirino del Como, ma il Napoli aspetta di capire cosa ne pensa Allegri. La valutazione è di circa 30 milioni di euro

Il quotidiano Il Mattino accende i riflettori sul futuro di Antonio Vergara, centrocampista di proprietà del Napoli, al centro di una delle prime valutazioni che sarà chiamato a compiere Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione. Sul talento azzurro avrebbe infatti messo gli occhi il Como di Cesc Fàbregas, alla ricerca di un possibile sostituto di Nico Paz, destinato secondo le indiscrezioni a fare ritorno al Real Madrid. 

Vergara-Napoli, la decisione spetta ad Allegri

L’eventuale operazione, tuttavia, dipenderà dal via libera del nuovo tecnico azzurro. Vergara avrebbe già manifestato gradimento per la destinazione lariana, ma il Napoli non intende prendere decisioni affrettate su uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio. Allegri considera infatti il centrocampista un elemento di prospettiva, dotato di qualità tecniche, personalità e margini di crescita importanti.

Il Napoli su Vergara aspetta Allegri?

Il club partenopeo valuta con attenzione ogni scenario, consapevole del valore del giocatore e del suo potenziale contributo al progetto futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra che testimonia la fiducia riposta dal Napoli nelle qualità del giovane centrocampista.