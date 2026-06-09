Vergara-Como, è tutto vero: c'è sua apertura, ma dipende da Allegri
Il quotidiano Il Mattino accende i riflettori sul futuro di Antonio Vergara, centrocampista di proprietà del Napoli, al centro di una delle prime valutazioni che sarà chiamato a compiere Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione. Sul talento azzurro avrebbe infatti messo gli occhi il Como di Cesc Fàbregas, alla ricerca di un possibile sostituto di Nico Paz, destinato secondo le indiscrezioni a fare ritorno al Real Madrid.
Vergara-Napoli, la decisione spetta ad Allegri
L’eventuale operazione, tuttavia, dipenderà dal via libera del nuovo tecnico azzurro. Vergara avrebbe già manifestato gradimento per la destinazione lariana, ma il Napoli non intende prendere decisioni affrettate su uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio. Allegri considera infatti il centrocampista un elemento di prospettiva, dotato di qualità tecniche, personalità e margini di crescita importanti.
Il Napoli su Vergara aspetta Allegri?
Il club partenopeo valuta con attenzione ogni scenario, consapevole del valore del giocatore e del suo potenziale contributo al progetto futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra che testimonia la fiducia riposta dal Napoli nelle qualità del giovane centrocampista.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro