Il Napoli ha deciso, prenderà un altro portiere: chi gli farà posto

vedi letture

Strategia chiara sul calciomercato per il Napoli di Allegri: piace Kovar del Psv, ma chi gli farà posto tra Meret e Milinkovic-Savic?

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rafforzare anche il reparto portieri. Tra i profili maggiormente seguiti dalla dirigenza azzurra spicca quello di Matej Kovar, estremo difensore della nazionale ceca e reduce da stagioni caratterizzate da una costante crescita. A 26 anni, il portiere può già vantare un palmares di rilievo, avendo conquistato tre titoli negli ultimi quattro anni con tre club differenti. L’ultimo successo è arrivato soltanto poche settimane fa con il PSV Eindhoven, vincitore dell’Eredivisie al termine di una stagione da protagonista.

Calciomercato Napoli, Kovar in cima alla lista degli azzurri

Il nome del portiere ceco - si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola - è tornato d’attualità anche per un precedente recente contro il Napoli. Kovar era infatti tra i protagonisti della sfida di Champions League disputata a Eindhoven nell’ottobre scorso, una serata da dimenticare per gli azzurri, sconfitti con un pesante 6-2. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del club partenopeo, che lo considera una soluzione concreta per il futuro della porta. Un eventuale arrivo, tuttavia, sarebbe strettamente legato a una cessione nel reparto.

Meret e Milinkovic-Savic, chi lascia Napoli?

La rosa azzurra conta già due portieri di primo piano come Vanja Milinković-Savić e Alex Meret, motivo per cui l’operazione potrebbe concretizzarsi soltanto in presenza della partenza di uno dei due. Il mercato del Napoli, dunque, resta in evoluzione e la pista che porta a Kovar continua a essere monitorata con grande attenzione.