Ag. Vergara: “Cessione? Non nostra scelta, se per 30mln preferiscono venderlo…”
Antonio Vergara al Como? Antonio Vergara ceduto dal Napoli in estate? Di questi argomenti ha parlato l'agente del talento azzurro, Mario Giuffredi, intervenuto in diretta a Radio Crc: "Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c'ha grande cazzimma. Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club. Al massimo potremmo chiedere di discutere il contratto. Como? È un club che ha sempre avuto apprezzamenti per Vergara, come altri".
Vergara-Como e la posizione del Napoli
Nei giorni scorsi erano emerse voci su interesse concreto del Como su di lui. Il giocatore piace da tempo a Fabregas. Si era parlato anche di una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il giocatore intanto non vede l'ora inizi la prossima stagione avendo concluso l'ultima vittima di un problema fisico ormai superato.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro