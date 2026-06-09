Allegri cambia il Napoli: pronti tre moduli, tutte le novità tattiche previste
Quale sarà il volto tattico del Napoli di Massimiliano Allegri? A provare a rispondere è Il Mattino, che nell’edizione odierna ipotizza tre possibili sistemi di gioco per la prossima stagione. Al centro di ogni soluzione ci sarebbe Kevin De Bruyne, chiamato a essere il punto di riferimento tecnico della squadra, con diverse interpretazioni del suo ruolo a seconda dello schieramento adottato dall’allenatore livornese.
Tre moduli per il nuovo Napoli di Allegri
La prima ipotesi è il 4-3-1-2, con De Bruyne impiegato da trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Rasmus Højlund e Alisson. In questo scenario, la formazione sarebbe composta da Vanja Milinković-Savić in porta; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera in difesa; Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay a centrocampo.
Le alternative del Napoli secondo Allegri
L’alternativa sarebbe il 3-5-2, con Di Lorenzo adattato nel ruolo di braccetto destro e De Bruyne schierato in posizione più avanzata accanto a Hojlund. Infine, il 4-2-3-1 vedrebbe Matteo Politano, De Bruyne e McTominay alle spalle dell’unica punta Hojlund, con Alisson inizialmente destinato alla panchina ma pronto a giocarsi il posto nel corso della stagione. Tre soluzioni differenti, accomunate dalla volontà di valorizzare al massimo la qualità e la versatilità della rosa azzurra.
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