Allegri cambia il Napoli: pronti tre moduli, tutte le novità tattiche previste

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L'allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri che ha in mentre tre moduli diversi per la prossima stagione. Tutte le differenze con Conte

Quale sarà il volto tattico del Napoli di Massimiliano Allegri? A provare a rispondere è Il Mattino, che nell’edizione odierna ipotizza tre possibili sistemi di gioco per la prossima stagione. Al centro di ogni soluzione ci sarebbe Kevin De Bruyne, chiamato a essere il punto di riferimento tecnico della squadra, con diverse interpretazioni del suo ruolo a seconda dello schieramento adottato dall’allenatore livornese.

Tre moduli per il nuovo Napoli di Allegri

La prima ipotesi è il 4-3-1-2, con De Bruyne impiegato da trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Rasmus Højlund e Alisson. In questo scenario, la formazione sarebbe composta da Vanja Milinković-Savić in porta; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera in difesa; Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay a centrocampo.

Le alternative del Napoli secondo Allegri

L’alternativa sarebbe il 3-5-2, con Di Lorenzo adattato nel ruolo di braccetto destro e De Bruyne schierato in posizione più avanzata accanto a Hojlund. Infine, il 4-2-3-1 vedrebbe Matteo Politano, De Bruyne e McTominay alle spalle dell’unica punta Hojlund, con Alisson inizialmente destinato alla panchina ma pronto a giocarsi il posto nel corso della stagione. Tre soluzioni differenti, accomunate dalla volontà di valorizzare al massimo la qualità e la versatilità della rosa azzurra.