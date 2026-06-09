Ultim'ora Gila-Napoli, Romano: "Muro Lazio, ma club parla con agenti e lui dice sì!"

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Mario Gila della Lazio è il primo nome in difesa per il calciomercato del Napoli, ma il ds Manna pensa anche a delle alternative

Il nome di Mario Gila, difensore della Lazio, è diventato uno dei primi profili valutati dal Napoli in vista del mercato invernale. Il club azzurro sta monitorando la situazione del centrale spagnolo, considerato un profilo giovane ma già esperto a livello europeo. La Lazio, dal canto suo, non apre facilmente alla cessione e considera il giocatore una pedina importante per la propria difesa. Tuttavia, l’entourage del calciatore avrebbe già avuto contatti con la dirigenza partenopea per sondare la fattibilità dell’operazione. Lo fa sapere Fabrizio Romano.

Napoli, il piano per Gila e le alternative in difesa

L’idea del Napoli sarebbe quella di capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi, anche in una squadra che disputa la Champions League, aspetto gradito al difensore. Gila, infatti, non chiuderebbe le porte a un eventuale salto di qualità in una big del campionato italiano. Resta però la posizione ferma della Lazio, che potrebbe fare muro o chiedere una valutazione molto alta. E che accetta anche il rischio di perderlo a zero nel 2027.

Le alternative del Napoli a Gila

Parallelamente, il Napoli continua a seguire anche altri profili per rinforzare il reparto arretrato, valutando più opzioni per non farsi trovare impreparato qualora la trattativa non dovesse decollare. In casa azzurra si lavora anche sui tempi dell’operazione, con l’obiettivo di capire se inserire il colpo già nella prossima finestra di mercato o rimandare a giugno in base alle opportunità e alle uscite in difesa previste dalla rosa attuale della squadra di Allegri in continua evoluzione