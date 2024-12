Non solo Biraghi-Spinazzola: maxi-trattativa con la Fiorentina, 4 giocatori coinvolti

Il Napoli valuta alternative in serie in difesa, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: a cominciare da Lucas Martinez Quarta, 28 anni, centrale argentino della Fiorentina che in questo avvio di stagione non ha trovato molto spazio, soprattutto in campionato.

I due club, tra l’altro, chiacchierano già di Michael Folorunsho, 26 anni, molto stimato da Palladino, nonché della possibilità di uno scambio tra Cristiano Biraghi (33 anni) e Leonardo Spinazzola (31 anni). Fermo restando il placet di Spina, ovviamente, considerando che Biraghi ha rotto con il suo tecnico e ha aperto subito al trasferimento.