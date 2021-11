Non solo il primo posto: tutte le indicazioni positive ricevute da Spalletti

Il Napoli vince e convince anche in Europa, nonostante l'ampio turnover di Spalletti. I partenopei rifilano un netto 4-1 al Legia Varsavia - in crisi in campionato ma reduce in Europa dalle vittorie contro Spartak e Leicester - che vale il sorpasso al primo posto nel girone, diventato poi solitario qualche ora più tardi per il pari casalingo del Leicester con lo Spartak Mosca. Ora il Napoli ha enormi possibilità di chiudere primo e volare direttamente agli ottavi saltando le due gare degli spareggi contro le terze della Champions.

Ampie rotazioni

Spalletti si presenta senza gli infortunati Osimhen, Malcuit e Manolas, non rischia Fabian ed Insigne non in perfette condizioni, oltre a Mario Rui squalificato e Ghoulam non in lista Uefa. Nonostante 6 potenziali titolari out (in panchina pure Politano e Mertens), anche in vista della gara delicata col Verona, il Napoli fa la partita con personalità - non perdendo la calma dopo il gol subito sull'unica sortita offensiva dei polacchi - e nella ripresa, quando cala l'intensità dei padroni di casa dopo aver speso tantissimo, rimonta con i rigori di Zielinski e Mertens, prima delle reti di Lozano per il tris e di un ritrovato Ounas nel finale.

Ottime indicazioni

Tralasciando elementi come Koulibaly o Anguissa, che non fanno più notizia, Spalletti riceve ottimi segnali dalle seconde linee (ma guai a definirle così in sua presenza). Generoso ed altruista Petagna, che da prima punta serve il 3-1 a Lozano anziché mettersi in proprio, in crescita Zielinski nella ripresa, ma soprattutto positiva la prova di Juan Jesus, dal punto di vista fisico e non solo, in vista anche del match di domenica in cui dovrebbe agire da centrale. Minuti importanti anche per Demme, e poi per Lobotka, in coppia con Anguissa, e straripante Ounas al ritorno in campo dopo l'infortunio.