Non solo Kevin, Rai: Nusa o Adeyemi per l'esterno! Novità su Musah e Miretti

Ciro Venerato nel suo ampio focus mercato parla delle prossime mosse del Napoli partendo dall'attacco e dalla ricerca del nuovo esterno offensivo: "In attacco voci su Kevin, ma non è il solo esterno valutato. Nusa, Grealish e Adeyemi (se tornasse Sancho al Dortmund) ancora nei radar. Restano dubbi di ordine fisico su Chiesa. Miretti per ora non decolla. Va atteso l'ok di Tudor. Mai uscito dai radar Musah (ma il Milan non scende al di sotto dei 25.milioni, cifra offerta dal Napoli un mese e mezzo fa e poi rifiutata). Raspadori? Posizioni aperte ma distanti con Atletico Madrid. Pochi 20, ma forse troppi 35. Va trovata una sintesi tra domanda e offerta. C'è tempo anche per questo".

Antonio Nusa, norvegese, 20 anni, è uno dei tanti talenti del Lipsia, un esterno rapido, tecnico, di valore, duttile e di grande prospettiva. L'Italia lo ricorda bene per il suo show in nazionale contro gli azzurri allora allenati ancora da Spalletti. Nusa tra le linee, partendo da sinistra, fu devastante. Yunus Musah, 22 anni, nazionale statunitense, era stato accostato al Napoli già a inizio mercato. Affare da 25 milioni, poi lo stop con la conferma di Anguissa e l'elevata valutazione del cartellino. Il giocatore sta facendo tutta la preparazione con il Milan di Allegri