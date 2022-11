Non solo Osi, il Napoli vuole blindare anche Kim e Kvara: rinnovo in vista e clausola via

Il Napoli vuole blindare Victor Osimhen e ha una strategia per farlo, rinnovandogli il contratto e adeguandogli l'ingaggio, con ritocco verso l'alto

"Così come per altri versi sta facendo con Kim (per togliere la clausola che gli consente di essere svincolato per un club straniero a luglio), e con Kvaratskhelia altro gioiello in mostra di questa squadra azzurra, nonostante abbia un contratto fino al 2027, ma con cifre “basse” per questi livelli e dunque attaccabili".