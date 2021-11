Notte da incubo a Milano: Spalletti messo sotto per 70' perde imbattibilità ed Osimhen

E' amaro il ritorno di Luciano Spalletti a Milano. Il Napoli perde l'imbattibilità in campionato, al termine di una gara in cui per 70' l'Inter si lascia di gran lunga preferire, e soprattutto perde anche Victor Osimhen per un brutto infortunio al volto che inevitabilmente condizionerà anche i prossimi mesi dei partenopei. La squadra di Spalletti inizia anche bene, passando in vantaggio, poi lascia il pallino del gioco troppo nelle mani dei nerazzurri che in una gara molto aperta - dai ritmi che non sembrano affatto da Serie A - fanno valere maggiori qualità sia di dinamismo che di fisicità. Non a caso il Napoli torna poi in partita solo nella parte finale, quando il campo torna a restringersi, e ad una sola metà campo riprende in mano la gara e nello stretto fa valere fraseggio e qualità tecniche.

Non basta un finale generoso

Il Napoli torna a crederci solo dopo il grandissimo gol di Mertens, subentrato indubbiamente in ritardo ad un inconsistente Insigne, mai realmente in partita ed in difficoltà in una gara in cui prevalgono strappi e fisicità. Nel finale gli azzurri hanno anche due incredibili occasioni per il clamoroso 3-3, prima con Mario Rui e poi con Mertens a botta sicura, per una rimonta che da un lato avrebbe premiato una ventina di minuti di grande impeto ma dall'altro costretto l'Inter e Inzaghi a fare i conti con un atteggiamento più passivo e tanti cambi che non hanno funzionato.

Osimhen, il suo 2021 è finito

La peggiore notizia della serata non è la sconfitta, ma l'infortunio per Osimhen. Il nigeriano ha rimediato "fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni" mentre la notte l'ha passata in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano. Considerando almeno un mese di stop, il suo 2021 dovrebbe essere terminato a San Siro. Considerando anche la Coppa d'Africa, non è escluso che Spalletti possa ritrovarlo direttamente a febbraio. L'unica certezza è che per le prossime settimane Spalletti dovrà reinventare il Napoli.