Novità ieri sera a Riyadh: cosa hanno fatto la squadra, Conte e lo staff

Una giornata come le altre ed una serata diversa, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando che il Napoli s'è svegliato ieri mattina al Mövenpick Hotel and Residences di Riyadh, il quartier generale scelto dal club, e poi s'è diretto all’Al-Riyadh Club per una seduta di allenamento. Seduta di scarico per chi ha giocato contro il Milan accumulando più minuti, lavoro più intenso per tutti gli altri, ma la novità è stata l'opportunità concessa da Conte in serata:

"Cena libera, ognuno autorizzato a scegliere dove, come e quando. E la squadra ha deciso di riunirsi a tavola anche lontano dal ritiro, al Robata, cucina giapponese: è il gruppo, l'oasi nel deserto azzurra. Per il tecnico e gli uomini del suo staff, invece, le ore successive alla cena sono state imperniate sullo studio - più che sulla visione - della seconda semifinale tra Bologna e Inter: inevitabile, osservare gli avversari che lunedì contenderanno la Supercoppa al Napoli in finale. Alcuni collaboratori di Conte, tra l'altro, si sono ovviamente accomodati all'Al-Awwal Park per seguire la partita e le squadre dal vivo".