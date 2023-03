Novità per Raspadori: rientro potrebbe essere anticipato, le ultime

Jack Raspadori è ai box da quasi un mese. Quando tornerà?

Jack Raspadori è ai box da quasi un mese. Quando tornerà? Prova a fare chiarezza l'edizione odierna del Corriere dello Sport che prevede un rientro in leggero anticipo rispetto all'iniziale previsione per dopo la sosta: "Raspadori ha continuato con il personalizzato e almeno spera di esserci a Torino, semmai in panchina. Lì si che dovrebbe comparire un pizzico di turnover".