Ultim'ora Nuovo Centro Sportivo a Pozzuoli, c’e la svolta: sì di ADL a 10mln, tutti i dettagli

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L’operazione però non è immediata. Restano diversi passaggi burocratici, anche perché su parte dell’area è in corso un progetto finanziato dal Pnrr.

Il Napoli accelera sul progetto del nuovo centro sportivo e Monterusciello resta l’area in pole per ospitare la futura casa del club. Secondo quanto emerso nelle ultime ore e raccontato dai colleghi di Cronaca Flegrea, Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il via libera a un investimento di circa dieci milioni di euro per l’acquisto dei terreni individuati nel territorio di Pozzuoli.

La telefonata di De Laurentiis

L’interesse del presidente è stato confermato durante un contatto tra un collaboratore di Bruno Discepolo, incaricato di seguire il progetto, e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. L’area scelta è quella di via De Curtis, accanto al Palazzetto dello Sport e alla Foresta Urbana, dove sorgono anche le strutture incompiute di quello che doveva diventare il più grande centro tennistico del Sud. Si tratta di circa diciassette ettari di terreno, divisi da una strada, su cui il Napoli vorrebbe realizzare il nuovo quartier generale.

I possibili tempi

L’operazione però non è immediata. Restano diversi passaggi burocratici, anche perché su parte dell’area è in corso un progetto finanziato dal Pnrr per la realizzazione di un impianto sportivo. Dal Comune filtra prudenza: i tempi, al momento, non saranno brevi.