Podcast Mondiali cominciati! Cirillo: "Un privilegio raccontarli, ecco chi vedo favorito"

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Barbara Cirillo, giornalista Dazn, è intervenuta sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno

Barbara Cirillo, giornalista Dazn, è intervenuta sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Mondiali? È stato un avvio molto bello. La cerimonia inaugurale è stata spettacolare e il Messico ci ha regalato quelle emozioni che soltanto il Messico sa trasmettere. La vittoria contro il Sudafrica era abbastanza prevedibile, ma al di là dei risultati ci sono tantissime storie da raccontare. C'è chi disputa il primo Mondiale e chi l'ultimo, ci sono nazionali emergenti e percorsi umani che meritano attenzione."

Che riscontro avete avuto dopo la prima giornata?

"I numeri non li conosciamo ancora, ma le sensazioni sono assolutamente positive. Stiamo lavorando a questo evento da molto tempo e c'è grande entusiasmo. È chiaro che l'assenza dell'Italia pesa, ma il nostro obiettivo è raccontare il Mondiale nella sua totalità, con professionalità e anche con un pizzico di leggerezza. Chi è rimasto in Italia e chi è partito per l'America sta facendo un lavoro enorme."

Cosa ti ha colpito maggiormente della cerimonia inaugurale?

"Sicuramente la vitalità del popolo messicano. È un popolo che vive difficoltà importanti ma che non smette mai di sorridere, di cantare e di trasmettere gioia attraverso i propri colori e le proprie tradizioni. Mi ha colpito tantissimo l'umanità che è emersa durante la cerimonia. E poi, se devo scegliere un momento particolare, dico quando Alessio De Giuseppe è stato sollevato in aria dai tifosi: una scena davvero divertente."

Che Mondiale sarà dal punto di vista extra-sportivo?

"È un Mondiale particolare. Accanto allo spettacolo e alla festa bisogna raccontare anche ciò che accade fuori dagli stadi. Stati Uniti, Messico e Canada stanno vivendo situazioni complesse e noi abbiamo il dovere di raccontarle con equilibrio e professionalità. È una competizione che va osservata dentro e fuori dal campo."

Chi vedi favorita per la vittoria finale?

"Per me la Spagna parte leggermente avanti a tutte. Ha qualità, talento e tanti giocatori straordinari. Subito dietro metto la Francia. Poi vedremo se ci sarà qualche sorpresa, magari una nazionale capace di stupire tutti durante il torneo."