Nuovo stadio, non ci saranno né ADL né Manfredi alla riunione del 18 settembre

vedi letture

Era slittato al 18 settembre l'incontro per il futuribile stadio di proprietà del Napoli a Poggioreale. Riunione con le istituzioni locali. Il progetto rientra nella Zes. Però per quella data nulla accadrà, nel senso che non ci saranno né il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis né il sindaco Gaetano Manfredi e quindi, salvo sorprese, sarà incontro interlocutorio come scrive questa mattina Repubblica partendo dall'attesa per la sfida all'Etihad.

"L’appuntamento è importante ed è confermata la presenza del presidente, che seguirà il suo Napoli in Inghilterra. Sarà all’Etihad e non alla conferenza dei servizi dellaZes sul progetto dello stadio a Poggioreale, in programma lo stesso giorno del match: per il club azzurro sarà presente l’avvocato Arturo Testa. Non ci sarà neanche il sindaco Gaetano Manfredi. La sintesi è una: altro incontro interlocutorio".