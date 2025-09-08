Oggi controlli per Rrahmani: scontata l'assenza a Firenze

Prima sosta, prima grana: l'infortunio di Amir Rrahmani è un problema vero per il Napoli. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Direttamente proporzionale all’importanza di Rrahmani nell’economia del sistema di gioco di Conte. Prima di stilare un bilancio definitivo, e dunque quantificare i tempi di recupero e le partite che dovrà saltare, è bene attendere i controlli in programma già oggi alla ripresa delle operazioni al centro sportivo di Castel Volturno.

Rrahmani, capitano della propria nazionale, ha provato a stringere i denti in vista della sfida che il Kosovo giocherà oggi contro la Svezia al Fadil Vokrri Stadium di Pristina, ma i primi controlli hanno escluso la sua disponibilità. E così ha salutato amici e compagni e s’è messo in viaggio verso casa: oggi, a quasi tre giorni dall’infortunio, sarà controllato in maniera approfondita per capire quale sarà l’iter necessario a velocizzare il suo recupero, fermo restando che al Franchi la sua assenza è scontata. Si vedrà."