"Oggi sono gasato per un'altra cosa", Gattuso e il nuovo divertimento

​Gattuso è sempre stato molto chiaro coi tifosi e i giornalisti sulla tattica della sua squadra. Era partito dal 4-3-3 con pressing alto e offensivo, ha cambiato idea schierando la difesa più dietro e coperta dai centrocampisti, sceglie il palleggio da dietro per creare superiorità numerica. Col Torino c'è stata una novità: la difesa era più alta, così Zaza e Belotti si sono ritrovati spesso in fuorigioco. In conferenza stampa l'allenatore del Napoli, interrogato sui progressi di Maksimovic, ha evidenziato la crescita di tutto il reparto:"Maksimovic sta facendo molto bene, ma è importante la linea, tutte le cose positive che fanno ed i benefici che ci danno quando si muovono in un certo modo. i loro attaccanti erano sempre dietro, in affanno, la linea mi è piaciuta tantissimo perché ci dà pressioni con le mezzali, 20 metri più avanti. Oggi non sono gasato per come usciamo dal basso, ma per la linea" le sue parole. Un nuovo "divertimento" tattico per Gattuso. Il Napoli ringrazia. Non era mai stato così equilibrato e compatto. Infatti i risultati sono dalla sua parte...