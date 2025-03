Olivera e Anguissa attesi oggi in Italia: la scelta di Conte per il Milan

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:00 In primo piano

Anguissa e Olivera sono attesi oggi al centro sportivo di Castel Volturno per cominciare una preparazione lampo in vista della partita in programma domenica al Maradona contro il Milan. I due sono entrambi reduci dall’impegno di martedì delle rispettive nazionali.

Come scrive il Corriere dello Sport, per quel che riguarda la formazione, Conte farà ovviamente le proprie valutazioni dopo aver testato dal vivo le condizioni degli ultimi arrivati: sotto questo aspetto, l’allenamento più indicativo andrà in scena domani. Ieri, intanto, seduta doppia al centro sportivo di Castel Volturno.