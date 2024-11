Ora la sosta, Conte 'perde' 13 nazionali: l'elenco dei convocati

E ora dopo l'Inter nuova sosta per le nazionali. La ripresa con i reduci non convocati andrà in scena mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno. Lungo l'elenco dei giocatori che saranno impegnati in giro per il mondo tra Nations League, qualificazioni al Mondiale e in Coppa d'Africa.

Sono 13 gli azzurri che da oggi saranno alle prese con gli impegni internazionali: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori (Italia); Rrahmani (Kosovo); Olivera (Uruguay); Anguissa (Camerun); Lobotka (Slovacchia); Gilmour e McTominay (Scozia); Kvaratskhelia (Georgia); Lukaku (Belgio); Rafa Marin (Spagna Under 21). Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.