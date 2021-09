Osimhen attaccante del mese! Come lui solo Benzema e Haaland

Numeri importanti quelli di Victor Osimhen con la maglia del Napoli. L'attaccante nigeriano ha segnato sei gol e come lui solo Haaland e Benzema tengono il ritmo. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Victor Osimhen si propone come calciatore totale, attaccante che fa reparto o che fa semplicemente da sé, geniaccio un po’ scugnizzo e rapinatore del tempo e dello spazio che lo trasforma in serial-killer. Le sei reti in quattro partite di un settembre che l’elegge a bomber del mese (come Benzema , Haaland e Nkunku) è una nuova dimostrazione sgargiante di fisicità".