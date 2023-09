Osimhen diventa un caso diplomatico! Min. Sport Nigeria: "No a razzismo e prese in giro! In contatto con l'Italia"

I video riguardanti Victor Osimhen diffusi su TikTok continuano a far rumore nel paese africano, dove è sceso in campo addirittura il governo

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro che caso rientrato. O, quantomeno, in Nigeria di sicuro no. I video riguardanti Victor Osimhen diffusi su TikTok continuano a far rumore nel paese africano, dove è sceso in campo addirittura il governo, facendo diventare la vicenda un vero e proprio caso diplomatico. Il ministro dello Sport nigeriano, il senatore John Owan Enoh, ha diramato un comunicato stampa in cui si fa riferimento all'accaduto: "Nell'ultimo weekend gli sviluppi arrivati da Napoli per quanto riguarda l'attaccante Victor Osimhen mi hanno molto rattristato.

[...] Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l'ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l'Italia.

Sotto quest'amministrazione ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera".