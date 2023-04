Osimhen, due opzioni decisive per presente e futuro

Nella giornata di domenica il nigeriano, nonostante il giorno libero concesso alla squadra da Luciano Spalletti,

Corsa contro il tempo.

Nella giornata di domenica il nigeriano, nonostante il giorno libero concesso alla squadra da Luciano Spalletti, era a Castel Volturno per chiedere al suo corpo nuove delucidazioni sulle sue condizioni. Per cercare, in qualche scatto più sostenuto, quella risposta che un popolo intero attende col fiato sospeso: Osimhen potrà essere in campo a San Siro.

Presente e futuro

Valutazioni che verranno fatte con lo staff medico e con quello tecnico. Due opzioni al vaglio: prendersi qualche rischio, oppure rimandare tutto alla gara di ritorno in programma il 18 aprile. Da un lato c’è la tentazione di giocarsi al meglio le carte per un accesso storico in semifinale, dall’altra la consapevolezza che gli infortuni muscolari nascondo sempre insidie che potrebbero mettere a rischio le pressione fibre di Victor.