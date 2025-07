Ultim'ora Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia: “Incontro per chiudere! No a ingaggio al ribasso dallo United”

Victor Osimhen e il Galatasaray, una storia destinata a proseguire. Dalla Turchia fanno sapere che proprio questa settimana ci sarà l'incontro che potrebbe rivelarsi decisivo tra il giocatore e la società turca. Il club di Istanbul ha fatto l'offerta migliore in Europa ed è in attesa del sì definitivo del calciatore. Anche lo United, oltre alla Juve, ci ha provato, ma con un'offerta al ribasso, una proposta inferiore ai 12 milioni che attualmente il giocatore guadagna. Osi ha rifiutato. Pur sognando la Premier, non accetta stipendio inferiore a quello attuale. Lo riferisce il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu sui suoi canali social.

I bianconeri invece ci hanno provato ma il Napoli aspetta altre offerte, vogliono cederlo all'estero. Ricordiamo che la clausola da 75 milioni vale solo per l'estero. Si cita anche l'Al-Hilal e l'offerta monstre, ma il giocatore preferisce restare in Europa. Il Galatasaray è in pole e spera di chiudere quanto prima. Lo scorso anno in Turchia Osi ha segnato 37 gol complessivi e ha vinto la Super Lig e la Coppa di Turchia. Per i tifosi è un idolo, per il club la priorità sul mercato: tutto su Osi. Per questo non esiste al momento un piano B. Giorni decisivi. Il 15 inizia il raduno, Osi ci sarà oppure il suo futuro sarà stato chiarito?