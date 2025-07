Ultim'ora Osimhen-Galatasaray si sblocca? Romano: “Arrivano le garanzie, ma offerta al ribasso”

vedi letture

Il Galatasaray prova a cambiare le carte in tavola nella trattativa con il Napoli per Victor Osimhen. Dopo aver trovato un accordo a 75 milioni di euro, per il quale però non sono arrivate le garanzie bancarie necessarie, il club turco ci prova con un'offerta al ribasso ma per la quale riuscirà a ottenere queste garanzie. Lo fa sapere Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite il proprio account X:

"Il Galatasaray continua ad avanzare nei colloqui per ingaggiare Victor Osimhen, con una nuova struttura di proposta inviata al Napoli. Sul tavolo un corrispettivo di 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate, la decisione spetta ancora una volta al Napoli. Le trattative continuano".

Anche Matteo Moretto, esperto di mercato e collaboratore di Romano, si esprime nel medesimo modo: "Trattativa a oltranza tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen. Il club turco ha rivisto la proposta economica, abbassando la cifra totale a 70m€ ma fornendo le giuste garanzie di pagamento. Adesso serve l’ok di Aurelio De Laurentiis. Parti al lavoro per raggiungere un accordo".