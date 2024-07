Osimhen, Sky: "Col Psg rapporti tesi e ADL rifiuta prestito al Chelsea: slitta a dopo Ferragosto?"

vedi letture

Come scrive Gianluca Di Marzio, giornalista Sky esperto di mercato, sul suo sito ufficiale, il Napoli si muove per risolvere la situazione legata a Victor Osimhen. I rapporti con il Paris Saint-Germain infatti sono un po' tesi dopo il rifiuto dell'offerta doppia di 200 milioni di euro per il nigeriano e Kvaratskhelia.

"Dopo la doppia offerta, il Paris Saint-Germain non ha ancora formulato una nuova proposta soltanto per l'attaccante nigeriano, anche se potrebbe arrivare nei prossimi giorni con un valore lontano da quello della clausola.

Intanto, dall'Inghilterra il Chelsea ha dato una nuova apertura per poter includere Osimhen nell'operazione legata a Lukaku. I Blues tratterebbero per un prestito oneroso, condizione che il Napoli non gradisce. In questo caso, il club azzurro tornerebbe a pensare all'operazione più avanti, dopo Ferragosto, soltanto nel caso in cui le formule dovessero essere uguali, ovvero prestiti onerosi con obblighi di riscatto sia per Lukaku che per Osimhen.

Tutto ciò a patto che il nigeriano accetti il Chelsea come soluzione, trovando di conseguenza anche un accordo economico. Sarebbe ancora tutto da definire dato che non ci sono stati più contatti dopo quelli di inizio mercato tra il Chelsea e Calenda, agente di Osimhen. Nel caso in cui dovesse realizzarsi l'operazione con il Chelsea, il Napoli lavorerebbe per una cifra di 70 milioni più Lukaku (valutato 30) come base. Un'altra condizione è che siano entrambi definitivi o prestiti onerosi. Tuttavia, non sarà un'operazione con Lukaku a titolo definitivo e Osimhen in prestito come riportato dall'Inghilterra. Si tratta infatti di una strada che il Napoli non intende seguire. Sicuramente l'attaccante lascerà il Napoli soltanto alle sue condizioni, con un club che gliele garantirà a livello tecnico, di ambizioni e di ingaggio".